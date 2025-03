Tra pioggia e vento la spunta Walmsley: è suo il Chianti Ultra Trail. L'americano Jim Walmsley ha conquistato il Chianti Ultra Trail, una delle corse più dure nel mondo del running. Nel femminile successo per la britannica Fiona Pascall. Ha preso parte alla gara anche Paolo Leurini, atleta di Sassofeltrio.

Pioggia, vento e un'ambientazione quasi apocalittica. Come definita da molti, una lotta per la sopravvivenza più che una corsa. E così il successo di Jim Walmsley al Chianti Ultra Trail sa di un'impresa eroica. Preannunciata come “la gara dell'anno”, il trail tra le colline toscane non ha tradito le aspettative: 103km – 100 miglia – di battaglia che alla fine hanno premiato Walmsley, bravo a regolare una leggenda di questa disciplina come Kilian Jornet e un'esponente del “nuovo che avanza”, Vincent Bouillard. Il migliore è stato l'americano che ha tagliato il traguardo di Radda in 9 ore, 59 minuti e 48 secondi. Sotto il muro delle 10 ore: incredibile, considerando le condizioni che hanno dovuto affrontare gli atleti. Tra le varie categorie anche la Chianti Ultra Trail di 124 - 10km con 5200 metri di dislivello – a cui ha preso parte anche Paolo Leurini, atleta di Sassofeltrio.

Nella gara da 100 miglia al femminile, invece, ha trionfato la britannica Fiona Pascall dopo una lotta intensa con Antila e Garcia De Los Salmones, vincitrice dell'edizione 2024. 12 ore, 34 minuti e 59 secondi il crono fissato da Pascall.

