TIRO CON L'ARCO Tre podi per i Lunghi Archi a Reggio Emilia, torna alla vittoria Andrea Filipucci

Tre podi per i Lunghi Archi a Reggio Emilia, torna alla vittoria Andrea Filipucci.

I Lunghi Archi di San Marino conquistano tre podi a Reggio Emilia, in una delle tappe di avvicinamento alla qualificazione al Campionato Italiano. Nella categoria Arco storico torna alla vittoria Andrea Filipucci. Buona prova, nella stessa categoria anche per Davide Filipucci e Marco Lazzari, rispettivamente quinto e settimo. Terzo posto invece per Vito Campo, nella categoria Longbow - seguito da Renato Osella – e Marino Bartolini, nel Ricurvo, categoria che ha visto anche il sesto posto di Federica Valli.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: