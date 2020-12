Trentino torna al successo: 3-0 contro Cuneo

Trentino e Cuneo completano il loro programma di recuperi, con l'ultimo in programma al Sanbapolis e valido per la settima giornata di Regular Season. Le padrone di casa tornano alla vittoria dopo una striscia di 6 sconfitte consecutive, l'ultimo hurrà era datato 14 ottobre nel 3-0 interno contro Perugia. A distanza di quasi 2 mesi, nuovo 3-0 per le ragazze allenate da coach Matteo Bertini questa volta contro la Bosca S.Bernardo Cuneo.





3 set equilibrati, la differenza sono i break a fine parziale. Nel primo – chiuso sul 25-19 – decisive le battute di D'Odorico e il muro trentino a bloccare gli attacchi delle biancorosse. Il secondo si gioca punto a punto e vede la Delta Despar prevalere 25-23. Il tecnico di Cuneo, Andrea Pistola, cerca di scuotere le proprie ragazze ma Trentino non lascia nulla al caso, giocando ancora con il duo letale battuta-muro. Alla fine sarà 25-18, l'MVP della partita è Vittoria Piani con ben 22 palloni messi a terra in soli tre set. Bene anche la stessa D'Odorico con 12 punti mentre alle piemontesi non bastano le buone prestazioni della giovane Ungureanu (12) e della greca Strantzali (10). Le dolomitiche salgono al sesto posto in classifica con 16 punti - frutto di 5 successi e 7 sconfitte - mentre Cuneo rimane ancorata a quota 12.