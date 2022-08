COMMONWEALTH GAMES Trionfa nei 100 m donne la campionessa olimpica Thompson Herah Il re dello squash è il neozelandese Paul Coll

Nell'olimpo di uno degli sport britannici più antichi della storia, lo squash, contro ogni pronostico c'è scritto il nome di un neozelandese, Paul Coll. Dopo aver raggiunto il numero 1 della classifica generale, il campione in carica del British Open ha scritto il suo nome nell'albo dei campioni di sempre vincendo ieri contro lo scozzese Joel Making 3-11, 11-9, 8-11, 11-8, 11-7. E' diventato il primo Kiwi ad aver vinto una medaglia d'oro ai Commonwealth Games. Nelle donne Gina Kennedy è la prima Lady inglese a vincere la medaglia d'oro nello squash.

La 25enne di Harvard ha battuto la Canadese Hollie Naughton col punteggio di 11-7, 11-5, 12-4, 11-5. Kennedy è salita in un anno dalla posizione 185 alla numero 9 del world ranking e con la vittoria di ieri si è definitivamente appiccicata la storia sulla racchetta. Nel sollevamento pesi è Pak Muhammad Nooh che alza al cielo la medaglia d'oro. Sul podio con lui il neozelandese David Andrew che conquista l'argento e l'Indiano Guurdeep. Nel ciclismo taglia il traguardo per primo il neozelandese Samuel Gaze, seguito dal connazionale Bel Oliver, ma la vera sorpresa è Alexander Miller che per la prima volta porta la Namibia sul podio dei giochi nelle due ruote.

Nel Judo il gradino più alto del podio lo conquista il canadese Marc Deschenes e l'argento va al neozelandese Kody Andrews. Nell'Heptathlon Katarina Jhonson Thomson guadagna l'oro dopo aver vinto nel 2019 il titolo mondiale. Sul podio anche Kate O'connor che si porta a casa l'argento. Nei 100 metri donne è il trionfo della giamaicana Thomson Herah, campionessa olimpica e grande favorita della gara.

