Trionfo dello spagnolo David Valero Serrano. Nelle donne vince la svizzera Keller

Pioggia, vento e fango sono solo alcune delle condizioni climatiche estreme che hanno dovuto affrontare i migliori riders della MBT XCO. Alla fine negli uomini l'ha spuntata il campione spagnolo David Valero Serrano, protagonista di una straordinaria rimonta in volata su Titouan Carod, Christopher Blevins e Luca Braidot. L'americano, vincitore dello short track ha attaccato per primo all'ultimo giro, ma Serrano ha dimostrato di avere più gambe e più resistenza, in un finale in cui tutti sono arrivati stremati.

La sua è la prima vittoria in Coppa del Mondo che arriva all'età di 33 anni. Sul podio con lui il fiulano Luca Braidot insieme a Blevins e allo svizzero Filippo Colombo. In classifica generale è ancora tutto da decidere perché il favorito Nino Schurter non è partito a causa dell'infortunio e Vlad Dascalu e Alan Hatherly sono caduti durante la gara chidendo 13° e 8°. Nelle donne è la campionessa svizzera Alessandra Keller che ha avuto la meglio su Jenny Rissveds e Anne Terpstra.

La rossocrociata, plurititolata in ambito giovanile, ha centrato il suo primo successo XCO da Elite nella World Cup dimostrando tenacia, intelligenza e abilità di guida. 15a la campionessa italiana Martina Berta, reduce da un'influenza intestinale. In classifica generale Anne Terpstra è in testa, dopo aver strappato la maglia da leader all'australiana Rebecca McDonald per soli 8 punti. L'olandese del team Ghost è la favorita anche ambire al titolo anche se in ballo ci sono ancora due tappe prima della fine. La prossima tappa è in programma in Canada da venerdì 5 a domenica 7 agosto.