MBT XCO Trionfo dello spagnolo David Valero Serrano. Nelle donne vince la svizzera Keller Nella generale donne avanti l'olandese Anne Terpstra

Trionfo dello spagnolo David Valero Serrano. Nelle donne vince la svizzera Keller.

Pioggia, vento e fango sono solo alcune delle condizioni climatiche estreme che hanno dovuto affrontare i migliori riders della MBT XCO. Alla fine negli uomini l'ha spuntata il campione spagnolo David Valero Serrano, protagonista di una straordinaria rimonta in volata su Titouan Carod, Christopher Blevins e Luca Braidot. L'americano, vincitore dello short track ha attaccato per primo all'ultimo giro, ma Serrano ha dimostrato di avere più gambe e più resistenza, in un finale in cui tutti sono arrivati stremati.

La sua è la prima vittoria in Coppa del Mondo che arriva all'età di 33 anni. Sul podio con lui il fiulano Luca Braidot insieme a Blevins e allo svizzero Filippo Colombo. In classifica generale è ancora tutto da decidere perché il favorito Nino Schurter non è partito a causa dell'infortunio e Vlad Dascalu e Alan Hatherly sono caduti durante la gara chidendo 13° e 8°. Nelle donne è la campionessa svizzera Alessandra Keller che ha avuto la meglio su Jenny Rissveds e Anne Terpstra.

La rossocrociata, plurititolata in ambito giovanile, ha centrato il suo primo successo XCO da Elite nella World Cup dimostrando tenacia, intelligenza e abilità di guida. 15a la campionessa italiana Martina Berta, reduce da un'influenza intestinale. In classifica generale Anne Terpstra è in testa, dopo aver strappato la maglia da leader all'australiana Rebecca McDonald per soli 8 punti. L'olandese del team Ghost è la favorita anche ambire al titolo anche se in ballo ci sono ancora due tappe prima della fine. La prossima tappa è in programma in Canada da venerdì 5 a domenica 7 agosto.

