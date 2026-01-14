TV LIVE ·
Trionfo Shiffrin nello slalom notturno di Flachau

di Roberto Chiesa
14 gen 2026
La notte salisburghese ha celebrato un momento storico. Mikaela Shiffrin ha conquistato il suo settantesimo successo in slalom, siglando la sua sesta vittoria assoluta su questo pendio. Lo slalom in notturna di Flachau rappresenta uno degli appuntamenti più iconici e ricchi di tradizione della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Le atlete si sfidano sulla "Hermann Maier Weltcup Strecke", una pista dedicata alla leggenda locale nata e cresciuta proprio in queste frazioni. Il tracciato è noto per la sua varietà tecnica: inizia in modo impegnativo per poi offrire sezioni più piane che permettono grandi curve fino al traguardo. Il podio è stato completato dalla statunitense Paula Moltzan e dall'austriaca Katharina Truppe, che ha regalato una grande soddisfazione al pubblico di casa. Prima delle italiane la solita Lara Della Mea. Fallosa nella prima manche chiusa al diciannovesimo posto, l'azzurra ha poi recuperato con una buona seconda che le è valsa l'undicesima posizione finale. Lo slalom in notturna di Flachau non è solo una gara, ma un vero e proprio evento atteso da atleti e appassionati. 




