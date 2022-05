Tripletta San Marino a Nettuno

I Campioni d'Italia del San Marino Baseball hanno centrato una splendida tripletta sul diamante di Nettuno. Dopo il successo di misura nella prima partita con il punteggio di 2 a 1, la squadra di Doriano Bindi ha conquistato entrambe le partite giocate ieri allo "Steno Borghese". In gara 2, successo sammarinesi per 10 a 3 con una grande prova di tutto il line up. Vittoria anche in gara 3 grazie ad una no-hit della coppia Di Raffaele – Baez, che non ha concesso nulla agli avversari. San Marino si è imposto per 3 a 0 con un punto al 3° inning e due alla quinta ripresa.