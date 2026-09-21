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Trofeo Top Automazioni: la 6a edizione va al veneto Pierotto, in volata

La prima edizione internazionale è vinta comunque da un italiano. Secondo il marchigiano Cigolani, terzo il laziale Ferraro

di Nicola Petricca
21 set 2026

La prima volta da gara internazionale del Trofeo Top Automazioni premia comunque un italiano. È il vicentino Andrea Pierotto a vincere la sesta edizione della corsa ciclistica per Juniores, da quest'anno ancora più prestigiosa, essendosi aperta anche a squadre di altre Nazioni europee. Lo ha fatto in volata, con un successo netto, contro un plotone di circa 60 corridori rimasti in lizza per la vittoria, spezzato solo – in parte – da una caduta avvenuta all'ultima rotatoria.

Prima non c'era stato alcun tratto, lungo i 128 km percorsi attraverso la Val Marecchia, in grado di fare una reale selezione, nonostante diversi tentativi. Neanche il secondo anello del percorso, con la salita del Trebbio, è servita a separare i fuggitivi dal resto del gruppo e così si è arrivati compatti al tratto finale, dove la già citata caduta ha rovinato i piani di alcune squadre in rimonta. Davanti, Pierotto ha azzeccato l'azione giusta e ha bruciato tutti, battendo il marchigiano Tommaso Cingolani (Team Ecotek) e il laziale Lorenzo Ferraro (Team Coratti), secondo e terzo di una top 10 tutta italiana.

Al termine del Memorial Davide Bertozzi, il veneto, che quest'anno punta alla convocazione con l'Italia per gli Europei juniores, commenta così la gara: “Una grande emozione, eravamo venuti qui apposta per far bene. Inizialmente non mi sentivo proprio in forma, ma a metà gara sono riuscito a sbloccarmi e da lì in poi sono riuscito ad andare forte. Nel finale ho anticipato leggermente la volata, sapendo che fosse un po' pericolosa, e sono riuscito a spuntarla. Dedico la vittoria a tutta la squadra, a Enrico Mantovanelli che mi dà sempre una mano e soprattutto alla mia famiglia, a mio papà e a mia mamma che mi stanno sempre dietro in tutto".




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