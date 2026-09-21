CICLISMO Trofeo Top Automazioni: la 6a edizione va al veneto Pierotto, in volata La prima edizione internazionale è vinta comunque da un italiano. Secondo il marchigiano Cigolani, terzo il laziale Ferraro

La prima volta da gara internazionale del Trofeo Top Automazioni premia comunque un italiano. È il vicentino Andrea Pierotto a vincere la sesta edizione della corsa ciclistica per Juniores, da quest'anno ancora più prestigiosa, essendosi aperta anche a squadre di altre Nazioni europee. Lo ha fatto in volata, con un successo netto, contro un plotone di circa 60 corridori rimasti in lizza per la vittoria, spezzato solo – in parte – da una caduta avvenuta all'ultima rotatoria.

Prima non c'era stato alcun tratto, lungo i 128 km percorsi attraverso la Val Marecchia, in grado di fare una reale selezione, nonostante diversi tentativi. Neanche il secondo anello del percorso, con la salita del Trebbio, è servita a separare i fuggitivi dal resto del gruppo e così si è arrivati compatti al tratto finale, dove la già citata caduta ha rovinato i piani di alcune squadre in rimonta. Davanti, Pierotto ha azzeccato l'azione giusta e ha bruciato tutti, battendo il marchigiano Tommaso Cingolani (Team Ecotek) e il laziale Lorenzo Ferraro (Team Coratti), secondo e terzo di una top 10 tutta italiana.

Al termine del Memorial Davide Bertozzi, il veneto, che quest'anno punta alla convocazione con l'Italia per gli Europei juniores, commenta così la gara: “Una grande emozione, eravamo venuti qui apposta per far bene. Inizialmente non mi sentivo proprio in forma, ma a metà gara sono riuscito a sbloccarmi e da lì in poi sono riuscito ad andare forte. Nel finale ho anticipato leggermente la volata, sapendo che fosse un po' pericolosa, e sono riuscito a spuntarla. Dedico la vittoria a tutta la squadra, a Enrico Mantovanelli che mi dà sempre una mano e soprattutto alla mia famiglia, a mio papà e a mia mamma che mi stanno sempre dietro in tutto".

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