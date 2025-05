Troppo Alcaraz per Musetti: lo spagnolo vola in finale a Roma

Si infrangono sul più bello i sogni di una finale tutta italiana agli Internazionali di Roma. Lorenzo Musetti lotta e ci prova – soprattutto nel secondo set – ma deve cedere a Carlos Alcaraz che si impone 6-3 7-6 (4) dopo poco più di due ore di gioco. Lo spagnolo si dimostra superiore, per Musetti si chiude comunque una gran settimana. Da lunedì il carrarino ritoccherà il suo best ranking, salendo alla posizione numero 8 della classifica mondiale. Alcaraz vola in finale ed ora attende il vincente dell'altra semifinale tra Jannik Sinner e lo statunitense Tommy Paul.