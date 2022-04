TENNIS Tsitsipas concede il bis a Montecarlo Battuto in finale lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina

Stefanos Tsitsipas resta il principe di Monaco. Il tennista greco vince per il secondo anno consecutivo il Master 1000 di Montecarlo, confermandosi uno dei migliori interpreti sulla terra battuta. Il numero 5 delle classifiche mondiali, supera con il punteggio di 6-3 7-6, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, rivelazione della settimana monegasca per aver eliminato, prima Djokovic e poi Dimitrov. Lo spagnolo comincia bene e si prende un break importante nel terzo game. Tsitsipas non ci sta e risponde con un immediato contro-break del 2-2, rimettendo la partita in perfetto equilibrio. Il primo set si decide nell’ottavo game, quando lo spagnolo commette due errori sul 30-30 e perde il servizio. Tsitsipas non perdona e chiude con un perentorio 6-3 e con un ace sul primo set point. Nella seconda partita, Davidovich Fokina salva un break nel settimo game ma perde il servizio nel nono gioco. Quando Tsitsipas si trova a servire per il match, lo spagnolo non molla e ristabilisce la parità. Il secondo set quindi, arriva al tie break, dove emerge tutto il talento del fuoriclasse di Atene. Tsitsipas non sbaglia praticamente nulla e festeggia con un micidiale passante che vale il secondo Master 1000 in carriera e l'ottavo titolo assoluto nei tornei Atp.

