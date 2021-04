TENNIS Tsitsipas ferma la corsa di Sinner

Tsitsipas ferma la corsa di Sinner.

Jannik Sinner esce di scena in semifinale contro uno scatenato Tsitsipas: il vincitore di Montecarlo conquista il 9° successo consecutivo con un doppio 6-3 in un'ora e 23' di gioco. L'azzurro si consola con il best ranking conquistato da lunedì, quando salirà al n°18 del mondo.

