TENNIS Tsitsipas ferma un grande Musetti Ad Acapulco l'azzurro era partito dalle qualificazioni

Il sogno di Lorenzo Musetti al torneo di Acapulco si ferma in semifinale. Nella notte è stato il greco Stefanos Tsitsipas numero 5 del mondo a sbarrare la strada al 19enne di Carrara. 6-1 6-3 il punteggio al termine di una bella partite e di una settimana da ricordare per l'azzurro che era entrato in tabellone dalle qualificazioni e che domani per la prima volta in carriera si troverà nei primi 100 giocatori al mondo. Tsitsipas in finale se la vedrà con il tedesco Zverev numero 7 del ranking Atp.

