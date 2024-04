TENNIS Tsitsipas trionfa a Montecarlo

Tsitsipas trionfa a Montecarlo.

Stefanos Tsitsipas è il re di Montecarlo, il tennista greco batte in finale il norvegese Casper Ruud con il punteggio di 6-1, 6-4 in 1 ora e 37 minuti. Per Stefanos Tsitsipas è l'undicesimo titolo in carriera.

