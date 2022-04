Tsitsipas vince il torneo di Montecarlo

Il greco Stefanos Tsitsipas ha vinto il torneo del 'Rolex Monte-Carlo Masters', terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 5.415.410 di euro, che si è concluso sulla terra rossa del Country Club di Montecarlo. In finale Tsitsipas, che ha bissato il successo del 2021, ha battuto lo spagnolo Alejandro Davidovich-Fokina, n.46 del ranking Atp, per 6-3 7-6 in un'ora e 36 minuti di partita. Lo sconfitto, 22enne di Malaga, si consola pensando che con il secondo posto di oggi guadagnerà ben 19 posizioni nella classifica mondiale.