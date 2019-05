Tsitsipas vince l'Atp di Estoril

L'impronunciabile Stefanos Tsitsipas batte 6-3 7-6 Pablo Cuevas e vince l'Atp 250 di Estoril. Il greco a soli 20 anni vince il terzo torneo in carriera con un gioco che l'avversario ha sofferto enormemente per un set e mezzo. E quando la maggior esperienza di Cuevas lo aveva portato ad approfittare di qualche piccolo errore, il gioco della testa di serie numero uno è stato quello di rimanere lucido nel tie-break quando l’inerzia sembrava oramai passata dalla parte del 33enne di Concordia. Tra i due l'unico precedente di un anno e mezzo fa diceva Tsitsipas che sul cemento di Anversa cominciava a farsi strada nei tornei che contano. Differente il cammino che ha portato i due alla finale, con il greco primo favorito del tabellone che ha lasciato per strada solamente un set, nella semifinale contro David Goffin. Segnato dal destino invece il percorso di Cuevas che aveva perso il turno decisivo delle qualificazioni contro l’azzurro Salvatore Caruso. Rientrato come lucky loser ha battuto Caruso in una curiosa riedizione del match di quali, poi ha trovato colpi e condizione per arrampicarsi fino alla finale. Da oggi il greco supera in classifica John Isner e si attesta al numero 9 della classifica mondiale. Grazie alla finale in Portogallo Cuevas fa segnare un balzo di 16 posti per ritrovare la posizione numero 51.