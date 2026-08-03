Tuffi: Chiara Pellacani cala il tris agli europei di Parigi

Due medaglie d'oro nel giro di poco più di tre ore. Un'impresa storica quella fatta registrare da Chiara Pellacani ai campionati europei delle discipline acquatiche. Nella stessa piscina in cui si disputarono le gare olimpiche di Parigi 2024, la tuffatrice romana si prende il lusso di dominare due gare nella stessa giornata. Prima vince la medaglia del metallo più pregiato nel trampolino sincro da 3 metri in coppia con Matteo Santoro. Un titolo continentale che mancava alla coppia azzurra, dopo aver vinto l'ultima edizione dei Mondiali a Singapore nel 2025. Poche ore dopo Pellacani ritorna sul gradino più alto del podio anche nel trampolino da 1 metro, in una gara dominata con oltre 40 punti di margine sulla svizzera Heimberg, la più vicina delle avversarie. Numero di medaglie che potrebbe continuare a salire, con Pellacani che sarà impegnata anche nella gara del trampolino da 3 metri individuale e nel sincro femminile.

Arrivano buone notizie per l'Italia anche dal nuoto artistico, con Filippo Pelati argento nel solo libero maschile, il 19enne ferrarese nuota un bell'esercizio sul tema Il Diavolo, e viene battuto soltanto dall'imbattibile inglese Ranjuo Tomblin, al quarto oro continentale nel giro di pochi giorni. Anche Pelati ha già vinto quattro medaglie in questa manifestazione, dopo aver conquistato la piazza d'onore anche nel solo tecnico, e nel duo misto tecnico, in coppia con Lucrezia Ruggiero con la quale ha conquistato anche il bronzo nel duo misto libero.







