Tuffi, Europei: doppietta Marsaglia-Tocci, argento nel sincro

Arrivano altre 3 medaglie per l'Italia dall'Europeo di tuffi a Roma. Storica doppietta azzurra nella gara del trampolino maschile da un metro: Lorenzo Marsaglia è argento mentre Giovanni Tocci è bronzo. Pubblico del Foro Italico in visibilio per la prova dei due atleti italiani, alle spalle solo del britannico Jack Laugher, grande favorito alla vigilia e medaglia d'oro. Argento che arriva anche dal sincro femminile 3 metri con Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi che chiudono al secondo posto, replicando quello ottenuto a Budapest un anno fa. Oro, invece, alla Germania e bronzo alla Svezia.