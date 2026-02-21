Tutto pronto per la cerimonia di chiusura di Milano-Cortina 2026: l'Arena di Verona si fa bella

I Giochi di Milano-Cortina sono state le Olimpiadi dell'Italia intera, soprattutto del nord. A partire dalla cerimonia di apertura che, oltre alle due sedi principali, si è svolta anche a Livigno e Predazzo. Quattro zone per celebrare i cinque cerchi, prima del via alle gare che hanno regalato spettacolo ed emozioni.

Ora ci si avvicina a grandi passi verso la fine, con la cerimonia di chiusura che raccoglierà tutte le delegazioni nella storica e affascinante Arena di Verona. Proseguono i preparativi per uno show che unirà in unica serata sport, arte e cultura italiana. Non solo all'interno dell'anfiteatro romano, perché lo spettacolo si estenderà e coinvolgerà anche Piazza Bra e il Teatro Filarmonico. Tra i protagonisti l'etoile Roberto Bolle, grande eccellenza italiana e tra i ballerini più famosi nella storia della danza. Poi spazio anche al dj Gabry Ponte, star della musica dance, e ad Achille Lauro, che si esibirà nella città in cui è nato. Racconto conclusivo dello show “Beauty in Action” affidato all'attrice romana Benedetta Porcaroli.

Una scaletta che si preannuncia ricca, quindi: sotto gli occhi del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e – forse – anche di quello degli Stati Uniti Donald Trump, ci saranno la consueta sfilata degli atleti (per l'Italia i due portabandiera saranno Davide Ghiotto e Lisa Vittozzi), i discorsi delle autorità fino allo spegnimento del braciere e il passaggio di consegne ai prossimi Giochi Olimpici Invernali, in programma nel 2030 nelle Alpi Francesi.

