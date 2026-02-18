CICLISMO

UAE Tour: Antonio Tiberi vince la terza tappa e diventa la nuova Maglia Rossa

Antonio Tiberi è ora la nuova Maglia Rossa della corsa, in testa alla Classifica Generale del UAE Tour. Il ciclista italiano ha vinto la terza tappa da Umm Al Quwain a Jebel Mobrah di 183 km. Alle spalle del corridore della Bahrain Victorious è arrivato Isaac Del Toro, il messicano che corre con licenza sammarinese, è secondo anche nella classifica generale con un ritardo di 21 secondi da Tiberi.

