CICLISMO UAE Tour: Antonio Tiberi vince la terza tappa e diventa la nuova Maglia Rossa

UAE Tour: Antonio Tiberi vince la terza tappa e diventa la nuova Maglia Rossa.

Antonio Tiberi è ora la nuova Maglia Rossa della corsa, in testa alla Classifica Generale del UAE Tour. Il ciclista italiano ha vinto la terza tappa da Umm Al Quwain a Jebel Mobrah di 183 km. Alle spalle del corridore della Bahrain Victorious è arrivato Isaac Del Toro, il messicano che corre con licenza sammarinese, è secondo anche nella classifica generale con un ritardo di 21 secondi da Tiberi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: