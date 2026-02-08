CICLISMO Uae Tour donne, 3° trionfo per Longo Borghini La campionessa italiana si prende l'ultima tappa e la classifica generale. Aveva già vinto nel 2023 e nel 2025

Comincia con una vittoria il 2026 di Elisa Longo Borghini. La campionessa italiana conquista il Tour degli Emirati Arabi Uniti prendendosi tappa e maglia nella quarta e ultime giornata della corsa. Dopo le prime tre tappe, cannibalizzate da Lorena Wiebes con altrettanti successi allo sprint, Longo Borghini ha accelerato in quella conclusiva.

Il duello è stato tra l'azzurra e la polacca Katarzyna Niewiadoma, che ha mollato a due chilometri dal traguardo. Longo Borghini ha chiuso la tappa con 12 secondi di vantaggio su un'altra italiana, Monica Trinca Colonel, seconda anche in classifica generale. Per la campionessa nazionale è il terzo trionfo all'Uae Tour donne, dopo quelli del 2023 e del 2025, nonché 58° successo in carriera.

