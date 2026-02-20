Uae Tour, Milan è ancora il più veloce: 2° successo allo sprint

Seconda vittoria consecutiva per Jonathan Milan nel Tour degli Emirati Arabi Uniti. Dopo il successo a Fujairah, lo sprinter della Lidl-Trek si prende anche la quinta tappa, a Dubai, ancora una volta in volata. Stavolta a chiudere il podio ci sono Erlend Blikra (Uno-X Mobility) e un altro italiano, un Matteo come ieri, ma non Milan - fratello di Jonathan -, bensì Malucelli.

Pure in questo caso il percorso era disegnato per i velocisti e la fuga di giornata, in cui c'era anche Gianni Mosconi, si è spenta a 3 chilometri dall'arrivo, lasciando spazio alla volata. In classifica generale nulla cambia: guida ancora l'italiano Antonio Tiberi con 21" su Isaac Del Toro, messicano che corre con licenza sammarinese, e un minuto su Harold Tejada. Domani il secondo e ultimo arrivo in salita, a Jebel Hafeet, dove si deciderà la corsa.







