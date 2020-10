GIRO Ulissi trionfa a Monselice Per il corridore toscano, seconda vittoria in questa edizione della corsa rosa

Ulissi trionfa a Monselice.

Diego Ulissi ha vinto in volata la tredicesima tappa, 192 chilometri da Cervia a Monselice. Il corridore toscano ha battuto allo sprint il portoghese Joao Almeida, che mantiene la maglia rosa. Per Ulissi, invece, si tratta della seconda vittoria in questa edizione del Giro e dell'ottavo successo in carriera nella corsa rosa.



I più letti della settimana: