Ultramaratona di Asolo: la riminese Moroni arriva davanti a tutti Straordinaria prestazione della runner 50enne che corre per 100 chilometri con 2800 metri di dislivello in 8:42:26. Il primo uomo a 16 minuti

La dodicesima edizione della Ultramaratona Asolo è stata un evento epico. La corsa si è svolta sabato scorso, con 210 atleti da tutta Europa che hanno affrontato 100 km e 2800 metri di dislivello tra le colline asolane e il Monte appa. Nonostante un acquazzone sul Monte Grappa, i maratoneti hanno dimostrato grande determinazione. La prima a tagliare il traguardo è stata la riminese Federica Moroni, in 8:42:26, seguita da Christian Hofer, a 16 minuti con il tempo di 8:58:53 e Marco Visintini - 9:07:14. La seconda donna ad arrivare Teresa Lelario a oltre due ore dalla runner della Dinamo Sport. Una nuova prestazione che ha dell'incredibile per l'atleta 50enne che sulle lunghe distanze non smette di stupire.

