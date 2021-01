L'AGENDA DELLO SPORT Un 2021 ricco di eventi sportivi a San Marino e nel mondo Dopo un 2020 di "magra” per lo sport con i numerosi eventi rinviati a causa della pandemia, il nuovo anno si preannuncia ricco di manifestazioni: ecco quali sono.

Il 2021 è stato identificato da tutti come l'anno della “ripartenza” e questo vale, ovviamente, anche per lo sport. A San Marino, in Italia, nel mondo sono tanti gli eventi già programmati. Per quanto riguarda la Repubblica il primo importante appuntamento è con il calcio ed è datato 25 marzo, con l'inizio delle qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. Una partenza da sogno per la Nazionale di San Marino, impegnata nel tempio del “football” a Wembley contro l'Inghilterra. Qualche giorno dopo la doppia sfida allo Stadium contro Ungheria e Albania. Tra giugno e ottobre, invece, le grandi manifestazioni motoristiche: dal 25 al 27 l'edizione numero 49 del Rally di San Marino, dal 7 al 10 il Rallyegend, pronto a tornare in grande e a richiamare – Covid permettendo – migliaia e migliaia di spettatori come al solito. Dalle quattro alle due ruote: il 19 settembre confermata la tappa del Motomondiale a Misano. Sarà il quindicesimo anno consecutivo che si correrà sul circuito dedicato a Marco Simoncelli. Il nuovo anno segnerà anche un graditissimo ritorno, quello del grande tennis sul Titano con gli Internazionali in programma ad inizio agosto.

Il tennis sarà anche inizio e fine degli eventi a livello mondiale: si parte il 18 gennaio con gli Australian Open a Melbourne, si chiude il 14 novembre con le Finals ATP per la prima volta in Italia, a Torino. Nel mezzo – dal 28 giugno all'11 luglio – il ritorno di Wimbledon, cancellato nel 2020. Il Grande Slam più iconico, fermato – prima che dalla pandemia – solo dalle due Guerre Mondiali. Gennaio, invece, è ancora il mese dello sci alpino con i Mondiali di Cortina d'Ampezzo dal 7 al 21, a marzo c'è l'America's Cup di vela in Nuova Zelanda oltre alle partenze di Formula 1 (21 marzo) e MotoGP (28 marzo). L'8 maggio è la volta della centoquattresima edizione del Giro d'Italia che avvicina gli appassionati sportivi ai due grandi eventi, rinviati dal 2020 al 2021. L'11 giugno partono gli Europei – i primi itineranti della storia –, il 23 luglio le Olimpiadi di Tokyo. In Giappone il culmine di un anno che, si spera, sarà da ricordare.

