TOUR DE FRANCE Un'altra tappa dedicata ai velocisti

Jasper Philipsen vince la terza tappa del Tour, la prima in territorio francese. Sul traguardo di Bayonne, il belga della Alpecin-Deceuninck rifinisce alla perfezione il lavoro del compagno Van der Poel e brucia in volata Bauhaus e Caleb Ewan. La tappa vive all'origine della fuga temeraria di Powless e Pichon, il gruppo li cuoce a 3 minuti e poi ne fa un boccone. A 60 km dall'arrivo il plotone lascia i Paesi Baschi. Tutti in Francia quando cominciano le grandi manovre delle squadre dei velocisti. Forature in serie per una manciata di chiodi sparsi ad arte sulla strada. Il ciclismo combatte anche questa bassezza. E si nutre però di campioni che vanno oltre il gesto tecnico.

Mathieu Van der Poel capitanissimo al servizio del compagno Philipsen che ringrazia e si prende la tappa. Cavendish prova la gamba e sogna di diventare l'uomo con più vittorie al Tour. L'Italia c'è e non c'è col dodicesimo posto di Mozzato. C'è invece tanta gente sulle strade della Grand Boucle. Lo spettacolo arriverà, magari non da oggi altra occasione riservata ai velocisti. Arriverà sulle prima rampe dei Pireni dove Pogacar promette battaglia. Intanto Adam Yates fa un altro giorno in giallo.

