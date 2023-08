WTA CINCINNATI Un altro acuto di Coco Gauff

Un altro acuto di Coco Gauff.

Teenager e implacabile, Coco Gauff fa terribilmente sul serio e vince a Cincinnati il quinto torneo della sua giovanissima carriera, il primo WTA 1000. Battuta in finale Karolina Muchova per 6-4 6-4 . Tutto questo a una settimana dallo US Open che ora la Gauff affronterà per lo meno da outsider. Un torneo perfetto per l'americana che in semifinale aveva battuto la numero uno del mondo Iga Swiatek e che ha dimostrato nell'ultimo mese di aver alzato sia il livello tecnico che l'intensità del suo gioco. Una maturazione scritta nel talento della ragazza di Delray Beach, ma anche la conferma del grande lavoro di uno dei migliori coach al mondo quale è Brad Gilbert. Una finale vinta con grande personalità, gestita nei punti importanti con la freddezza di una veterana. Non c'erano precedenti tra le due che si sono affrontate per la prima volta, quindi anche l'adattamento al gioco dell'avversaria è diventato centrale nella dinamica della vicenda. Un primo set più teso spuntato 6-4, un secondo nel quale Gauff si è issata 5-2 prima di un comprensibile rilassamento che ha riportato la Muchova sotto, ma solo lì. Da oggi Gauff è la numero 6 del mondo, la Muchova decima, è per la prima volta in top ten.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: