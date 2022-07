ATLETICA Un altro infortunio ferma Jacobs, Vallortigara in finale

Una lunga seduta di fisioterapia non è bastata per rimettere in pista Marcel Jabos. E così l'azzurro si è ritirato lasciando campo libero agli avversari. Regolati da Kerley che con 9''86 vince l'oro e sale sul gradino più alto di un podio tutto americano con Bromell e Bracy. Il lungo parla cinese con l'oro di Wang (8,36 all'ultimo tentativo) sul greco Tentoglou e lo svizzero Ehammer. Stati Uniti che tornano protagonisti nel Peso Donne vinto dal Chase Eley con 20,49 sulla cinese Gong e l'olandese Schilder. Grandi emozioni nella finale del martello col polacco Pawel Fajdek che al primo lancio raggiunge 81.98, record mondiale stagionale. Il connazionale Nowicki argento e il norvegese Herniksen bronzo. L'etiope Gidey vince la medaglia d'oro nei 10.000 metri donne. Anche il suo tempo di 30'09''94 è la miglior prestazione mondiale stagionale. Con lei sul podio le keniote Obiri e Kipkemboi. Con la delusione Lambrughi, primo degli esclusi, l'Italia è fuori dai 400 ostacoli. Dove non ha problemi l'oro di Tokyo, il norvegese Warholm che con 49''36 segna la miglior prestazione stagionale. Il triplo donne perde Ottavia Cestonaro e vede la giamaicana Ricketts davanti. Bene invece la Vallortigara qualificata per la finale dell'Alto.

