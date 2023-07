PARIGI 2024 Un anno a Parigi 2024: sarà un'Olimpiade unica Mancano 365 giorni esatti alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nella capitale francese, che tornerà ad ospitare i Giochi per la terza volta dopo 1900 e 1924, continuano i preparativi per un'edizione che si preannuncia tra le più spettacolari di sempre

Un secolo più tardi i Giochi Olimpici tornano a Parigi. E lo faranno per la terza volta – come già successo solo a Londra e Los Angeles - dopo le edizioni del 1900 e del 1924. Altre epoche, anche se il fascino delle Olimpiadi resta sempre immutato. Manca un anno esatto alla cerimonia d'apertura, in programma il 26 luglio 2024. 365 giorni al via della manifestazione sportiva più importante al mondo e che, in Francia, si preannuncia come una delle più spettacolari e delle più affascinanti di sempre. A partire già dalla stessa cerimonia d'apertura che si svolgerà sulla Senna e vedrà gli oltre 10mila atleti protagonisti sfilare su circa 100 imbarcazioni lungo un percorso di sei chilometri che toccherà i punti cardine di Parigi come Notre-Dame e il Louvre.

Sport, storia e cultura che si incontrano, anche nelle discipline che partiranno già qualche giorno prima – il 24 toccherà a calcio e rugby – e termineranno domenica 11 agosto. Ad esempio il beach volley si svolgerà in un'arena costruita al Campo di Marte - all'ombra della Torre Eiffel – mentre la maratona passerà anche per i giardini della Reggia di Versailles. E non è finita qui: il tennis tra i campi del celebre Roland Garros, scherma e taekwondo al Grand Palais, l'atletica allo Stade de France. In totale sono stati spesi otto miliardi per l'organizzazione tra ristrutturazione delle sedi, impianti vari, la costruzione del villaggio olimpico a Saint-Denis e molto altro. Tornerà il pubblico dopo Tokyo, e non è cosa da poco: già venduti quasi 7 milioni di biglietti. I preparativi proseguono incessantemente per limare gli ultimi dettagli: Parigi è pronta a stupire il mondo intero, tra un anno esatto.

