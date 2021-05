TENNIS Un Berrettini da sogno è in finale a Madrid

Un Berrettini da sogno è in finale a Madrid.

Prima finale in carriera in un Master 1000 per Matteo Berrettini.

A Madrid il tennista romano ha battuto 6-4 6-4 il norvegese Casper Ruud e oggi giocherà per il titolo contro il n. 6 del mondo Alexander Zverev.

