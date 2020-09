TENNIS Un grande Sinner batte Tsitsipas Agli ottavi anche Berrettini e Travaglia

Ancora grande Italia agli Internazionali di Roma. Jannik Sinner ha battuto in tre set il greco Tsitsipas, numero 6 del mondo, conquistando gli ottavi di finale. Avanti anche Berrettini e Travaglia che si sfideranno in un derby che vale un posto nei quarti. Ricordiamo che ieri sera, il 18enne Lorenzo Musetti ha battuto in due set lo svizzero Wawrinka

