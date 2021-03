Un Musetti da sogno elimina Dimitrov

Altra grande impresa di Lorenzo Musetti. L'astro nascente del tennis italiano ha battuto Grigor Dimitrov, numero 16 del mondo, e si è qualificato per le semifinali dell'Atp di Acapulco. È la prima semifinale in un 500 per il diciannovenne di Carrara che si è aggiudicato per 6-4 7-6 un match durissimo. Nella notte italiana Musetti sarà impegnato in semifinale contro Stefanos Tsitsipas, numero 5 al mondo, in una partita dal pronostico decisamente chiuso, ma che Musetti proverà a giocarsi come si è meritato.