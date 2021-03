TENNIS Un Musetti da sogno elimina Dimitrov

Un Musetti da sogno elimina Dimitrov.

Altra grande impresa di Lorenzo Musetti. L'astro nascente del tennis italiano ha battuto Grigor Dimitrov, numero 16 del mondo, e si è qualificato per le semifinali dell'Atp di Acapulco. È la prima semifinale in un 500 per il diciannovenne di Carrara che si è aggiudicato per 6-4 7-6 un match durissimo. Nella notte italiana Musetti sarà impegnato in semifinale contro Stefanos Tsitsipas, numero 5 al mondo, in una partita dal pronostico decisamente chiuso, ma che Musetti proverà a giocarsi come si è meritato.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: