CICLISMO

Un Tour a senso unico: vince ancora Pogacar

Tadej guadagna ancora su Vingegaard, ora con un ritardo 3'36" in classifica generale

Un Tour a senso unico: vince ancora Pogacar.

Tadej Pogacar domina con una grande azione nel finale della decima tappa del Tour de Farnce e vince a Le Lioran nel giorno della Presa della Bastiglia al termine di una tappa durissima, con sette GPM lungo le vette del Massiccio Centrale. Tadej guadagna ancora su Vingegaard, ora con un ritardo 3'36" in classifica generale. Ayuso nuova maglia bianca.

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