Un week end di lavoro di Taekwondo

Tre giorni in palestra per gli atleti del Taekwondo San Marino protagonisti del raduno agonistico organizzato San Marino-Italia al Multieventi. Come sempre a dirigere è arrivato il maestro Park che si divide nei ruoli di Direttore Sportivo della Nazionale Sammarinese e di quella italiana. Atleti biancazzurri, a cominciare da Michele Ceccaroni e Francesco Maiani, ma anche tanti medagliati ai Campionati Italiani provenienti da Pesaro, Modena e altre città. Da venerdi pomeriggio a domenica mattina, 70 gli atleti ad alternarsi in palestra agli ordini di Park, del C.T. di San Marino Secondo Bernardi e del maestro Giovanni Ugolini che come sempre ha curato l'allenamento dei più piccoli. La collegiale infatti riguardava cadetti, junior e senior. Chiuso questo lungo week end di allenamenti, il teakwondo è pronto per i prossimi impegni internazionali. Tra pochi giorni la partenza della squadra per l'Open di Sofia al quale gareggeranno Michele Ceccaroni, Francesco Maiani, Samuele Genghini e Luca Ghiotti. Obiettivo guadagnare punti preziosi nel ranking per continuare a coltivare il sogno che porta a Tokio 2020. Partecipazione in massa invece, ben 16 atleti prevista a maggio all'Open italiano di Riccione. A metà mese poi l'appuntamento con i Campionati Mondiali di Manchester ai quali saranno presenti Michele Ceccaroni, Francesco Maiani e Luca Ghiotti.