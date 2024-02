WTA DUBAI Una grande Paolini vince il WTA 1000 di Dubai

Una grande Paolini vince il WTA 1000 di Dubai.

Miracolo a Dubai, la vittoria di Jasmine Paolini nel Wta 1000 è più di un'impresa. E per completare la settimana perfetta, la tennista toscana non si è fatta mancare nulla. Due ore e sedici minuti per rimontare Anna Kalinskaya e batterla 4-6 7-5 7-5. Jasmine sarà numero 14 del mondo. L'allieva di Renzo Furlan cede 6-4 il primo set e va davvero ad un passo dalla sconfitta quando la russa so trova avanti 3-1. Ad un passo dallo svegliarsi dal sogno, Paolini cambia marcia, aggancia e sorpassa la sua avversaria allungando la partita al terzo set. Altro thriller con Paolini vicinissima alla sconfitta. Kalinskaya si trova 5-4 e servizio, ma ad un passo dal trionfo si scioglie. Gioca male il turno di battuta al cospetto dell'azzurra che invece ci crede sempre. Rientra e quando la russa sotto 6-5 serve per il tie break finale lo fa con paura. Fa confusione, sbaglia e si consegna. È il picco della carriera per la ventottenne di Bagni di Lucca che fino ad ora aveva vinto un solo Wta 250. E' stata la quarta italiana di sempre a giocare la finale di un WTA 1000, la prima dopo Camila Giorgi a Montreal 2021.

