Una settimana all'inizio delle Paralimpiadi di Tokyo 2020.

Manca una settimana esatta all'inizio delle Paralimpiadi di Tokyo, che inizieranno proprio lunedì 24 agosto. Così come per i Giochi olimpici, anche le Paralimpiadi si terranno rigorosamente a porte chiuse per evitare ulteriori contagi da Covid-19. Sono cominciate da qualche giorno in Giappone le cerimonie di accensione della torcia olimpica. Si prevede la partecipazione di circa 4.400 atleti tra le varie nazioni.

L'Italia prenderà parte alle Paralimpiadi con una delegazione di 113 atleti, capitanata da Beatrice Vio (scherma) e Federico Morlacchi (nuoto). L'obiettivo per gli atleti azzurri è quello di migliorare il risultato di Rio 2016, con 39 medaglie conquistate. In questa edizione delle Paralimpiadi, il badminton e il taekwondo prenderanno il posto della vela e del calcio. A causa dell'attuale situazione che sta colpendo il Paese, l'Afghanistan non prenderà parte a questi giochi paralimpici. Due gli atleti che avrebbero dovuto partecipare alla Pralimpiadi, tutti e due in gara nel taekwondo. Si tratta di Zakia Khudadadi, prima donna in assoluto a rappresentare l'Afghanistan alle Paralimpiadi e Hossain Rasouli.

