ATLETICA LEGGERA Una vittoria azzurra nel meeting di Mondeville, in Francia, tappa Silver del World Athletics Indoor Tour È quella sui 3000 metri di Giulia Aprile con il record personale di 9:07.98 che vale il successo davanti a due atlete africane

Una vittoria azzurra nel meeting di Mondeville, in Francia, tappa Silver del World Athletics Indoor Tour.

8.04 la misura staccata dal campione del mondo Under 20 il francese Erwan Konate nel salto in lungo al Meeting Indoor di Mondeville, affermazione giocando in casa per lui che ancora giovanissimo ha molti margini di miglioramento. C'è l'Italia davanti a tutti nei 3mila metri piani femminili. Con il tempo di 9.07. 98, suo record personale, la ventinovenne Giulia Aprile fa sua la gara del mezzofondo. Ci vuole il fotofinish per stabilire la primatista della speed race. La gara dei 60 metri piani vede la 22enne ungherese Takacs e la francese Oliere chiudere con lo stesso identico tempo 7 secondi e 209 centesimi. Nei 3mila piani uomini grande accelerata finale del britannico James Gormley. 7.48.56 per lui capace di alzare il ritmo proprio sul rush finale lasciandosi alle spalle la concorrenza.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: