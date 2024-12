TENNIS United Cup: avanti anche Germania, Polonia e Gran Bretagna

La Germania conquista il primo posto nel gruppo E, vincendo 2-1 contro la Cina un incontro ricco di emozioni. Protagonista principale Alexander Zverev, che guadagna il punto decisivo in singolare e poi contribuisce al successo anche nel doppio misto insieme a Laura Siegemund. Nonostante la sconfitta, la Cina ha comunque un motivo per sorridere, si qualifica come miglior seconda dei gironi e avrà quindi accesso ai quarti di finale. Germania dunque: Zhang Zhizhen sorprende Alexander Zverev nel primo set, poi il numero 2 del mondo domina il resto della partita, chiusa con i parziali di 6-0 e 6-2. La Cina a sopresa riesce a far pari grazie Xinyu Gao, una delle rivelazioni della competizione. Dopo aver battuto la brasiliana Haddad Maia nel turno precedente, Gao batte anche la tedesca Laura Siegemund con il punteggio di 6-1, 3-6, 6-3, portando così la sfida al doppio misto.

Nel terzo e decisivo incontro, Zverev e Siegemund trionfano 6-2, 7-6 contro Zhang Zhizhen e Zhang Shuai. La coppia tedesca mostra grande solidità, annullando tutte e sei le palle break concesse, portando così la Germania alla vittoria finale nel match di gruppo. Con il successo per 6-3 0-6 10-8 nel tiebreak finale del doppio misto, Iga Swiatek e Jan Zielinski portano la Polonia ai quarti, sconfiggendo Casper Ruud ed Ulrikke Eikeri. Il punteggio complessivo di 2-1, considerando anche le vittorie in singolare di Swiatek da una parte, e di Ruud dall'altra, è fatale alla Norvegia che abbandona le ultime chances di qualificazione ai quarti di finale. Va in archivio anche la sfida tra Gran Bretagna e Argentina, valida per il Gruppo F. Alla Ken Rosewall Arena di Sydney, la formazione britannica ha la meglio con il punteggio di 2-1. Ancora una volta sentenza demandata al doppio misto dopo la vittoria Katie Boulter pareggiata da quella dell'argentino Etcheverry. Il punto decisivo per i britannici arriva dalla coppia Boulter-Broom.

