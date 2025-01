United Cup: Hurkacz e Swiatek trascinano la Polonia in semifinale

Da Perth a Sydney per i quarti di finale della United Cup. A Stati Uniti e Kazakistan si aggiunge la Polonia, tra le migliori quattro del torneo che ha aperto la stagione 2025 di tennis. Netto 3-0 sulla Gran Bretagna con i polacchi che possono contare su due grandi singolaristi. A partire da Hubert Hurkacz nel maschile. Successo in due set per il n.16 del ranking ATP su Billy Harris. Il britannico lotta su ogni pallina, annulla anche due set point nel primo parziale e arriva fino al tie-break dove cade 7-3. Sciolto, dopo un avvio complicato, Hurkacz fa la sua partita nel secondo anche se centra il break decisivo solo sul 5 pari. Alla fine sarà 7-6 7-5 e primo punto per la Polonia.

A fatica – e con il brivido – è Iga Swiatek a regalare la semifinale. Vittoria in rimonta per la numero 2 al mondo che soffre contro Katie Boulter e perde il primo set al tie-break. Decisivi i 4 punti consecutivi della britannica, dal 3-4 al 7-4 finale. Il secondo parziale è più equilibrato di quanto racconta il punteggio, 6-1: su sette game, sei sono andati ai vantaggi con Swiatek brava a conquistare i punti più delicati. Nel terzo set la polacca prima spreca due palle break – una anche Boulter – e poi lo piazza nel finale, imponendosi 6-4 dopo quasi 3 ore di gioco.

A punteggio acquisito tocca a Chwalinska e Zielinski giocarsi il doppio misto e regalare il definitivo 3-0: 6-2 7-6 a Nicholls e Broom. In semifinale sarà Polonia-Kazakistan.