United Cup: Kazakistan e USA in semifinale.

In attesa dell'Italia – impegnata nella mattinata di venerdì contro l'ostica Cechia - a Perth è iniziata la fase ad eliminazione diretta della United Cup con i primi quarti di finale. Ed è arrivato subito un risultato a sorpresa: il Kazakistan sorprende la Germania volando in semifinale. A far la differenza, per i tedeschi, l'infortunio al braccio di Alexander Zverev. Uno stiramento al bicipite che ha costretto Sascha a dar forfait per il singolare maschile. Ansia e attesa in vista degli Australian Open, al via tra 10 giorni. Ne ha così approfittato Alexander Shevchenko: il n.78 del ranking ATP ha superato in 3 set il sostituto di Zverev, Daniel Mansur, che però occupa la posizione numero 254. 6-7 6-2 6-2 il risultato in favore del kazako. Il punto del 2-0 è arrivato con la favoritissima Elena Rybakina che ha fatto il proprio dovere imponendosi 6-3 6-1 in poco più di un'ora di gioco su Laura Siegemund. Match a senso unico e semifinale in tasca ancora prima del doppio misto, dove è stata la Germania a prevalere. Comodo 6-2 6-2 per la coppia Siegemund/Puetz contro Popko/Kulambayeva.

Il Kazakistan vince 2-1 e va tra le migliori 4 così come gli Stati Uniti che hanno vita facile nel secondo quarto contro la Cina. A dare il via alle danze è stata Coco Gauff nel singolare femminile. Dopo aver faticato nel primo set – vinto 7-6 al tie-break – la numero 3 al mondo ha superato Shuai Zhang 6-2 nel secondo parziale. Punto decisivo per gli States – grandi favoriti in questa United Cup – con Taylor Fritz. Nessuna possibilità per Zhizhen Zhang: doppio 6-4 in favore del californiano. Definitivo 3-0 con il doppio misto: Krawczyk e Galloway hanno prevalso contro Zhang e Sun per 6-3 6-7 10-3.

