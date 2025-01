United Cup: la finale è Polonia-Stati Uniti

Polonia come un anno fa e poi gli Stati Uniti. La finale della United Cup (squadre in campo domenica alle 7,30 italiane) è servita senza nemmeno bisogno di passare dal doppio misto. Ai polacchi come agli americani sono infatti sono bastati i due singolari per chiudere la contesa.

Iga Swiatek tornata su livelli ingiocabili ha battuto 7-6 6-4 una ottima Elena Rybakina in una sfida tra ex campionesse slam. Ancor più semplice il compito per Hubert Hurkacz sorretto dal 76 per cento di prime palle e facile su Alexander Shevchenko 6-3 6-2 in 58 minuti. Il gigante polacco, che nella fase a gironi aveva perso da Ruud e Machac si è ritrovato in semifinale e ora si prepara per una sfida quasi impossibile contro Taylor Fritz. Il numero 4 del mondo a dir la verità non è parso al massimo della condizione e la vittoria su Machac è arrivata in maniera fortunosa. Sotto 6-7 6-5, l'americano ha beneficiato del ritiro dell'avversario causa infortunio.

Nel singolare femminile che aveva aperto la sfida Coco Gauff ha sconfitto per 61 64, in un’ora e 26 minuti, Karolina Muchova, superata per la quarta volta in altrettanti confronti e senza concedere nemmeno un set. Domani l'ultimo atto di questa competizione per stabilire chi tra Polonia e Stati Uniti succederà nell'albo d'oro alla Germania.