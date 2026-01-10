TENNIS United Cup, la finale sarà Polonia-Svizzera Stati Uniti e Belgio battuti per 2-1.

Saranno Polonia e Svizzera a giocarsi la United Cup 2026. La Polonia centra la sua terza finale consecutiva grazie al 2-1 sugli Stati Uniti campioni in carica, vendicando così la sconfitta della scorsa edizione. Nei singolari, Gauff batte 6-4 6-2 Swiatek, mentre Hurkacz ha la meglio su Fritz con un doppio 7-6. Doppio 7-6 polacco anche nel doppio, con Kawa e Zielinski che sconfiggono Gauff e Harrison.

Sarà la prima finale in assoluto invece per la Svizzera, a sua volta vincente per 2-1 sul Belgio. Bencic si impone 6-3 4-6 7-6 su Mertens, dopodiché Bergs pareggia superando Wawrinka 6-3 6-7 6-3. Decisivo il doppio, nel quale ancora Bencic e Paul regolano Bergs e Mertens 6-3 0-6 10-5.

