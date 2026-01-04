TENNIS United Cup, la Svizzera sgambetta l'Italia

Dopo aver travolto la Francia, la Svizzera batte anche l'Italia ed è già ai quarti di finale che per gli azzurri passeranno invece dal match con la Francia, vero e proprio spareggio. A Perth comincia subito in salita il confronto, con una Jasmine Paolini fallosa e lontana dalla miglior versione di sé, battuta 6-3 6-4 da una Belinda Bencic on fire. E' toccato a Flavio Cobolli rimettere le cose a posto. Con una prestazione da incorniciare, l'azzurro ha avuto la meglio al tiebreak del terzo set, al termine di un match tiratissimo contro l'eterno Stan Wawrinka. Il romano ha vinto la sua battaglia, 6-4 6-7, 7-6 rinviando al doppio misto il verdetto. E qui a sorpresa sono stati gli elvetici Bencic-Paul ad avere la meglio sugli specialisti Errani-Vavassori 7-5 4-6 10-7. Sugli altri campi Germania a valanga sull'Olanda: a spianare la strada ad una giornata comoda nella quale i tedeschi non hanno perso nemmeno un set è stata Eva Lys, doppio 6-2 a Suzan Lamens. E' durata solo un set invece la partita di Alexander Zverev che, vinto il primo 7-5, ha poi tirato dritto contro un Tallon Griekspoor che si è rapidamente messo in modalità resa, 6-0. Relativa anche la resistenza olandese nel misto, vinto 6-3 6-2 da Sigmund-Zverev su Schuurs-Griekspoor. Un altro 3-0 è quello che incamera il Canada contro la Cina. Viktoria Mboko soffre un set contro Lin Zhu. Lo perde 6-2, si rimette a posto e concede solo briciole nel secondo e terzo conquistati 6-2 6-0. Secondo sigillo nel singolare maschile a firma Felix Auger Aliassime, doppio 6-4 a Zhihen Zhang. Ancora più liscio il doppio per Mboko-Auger Aliassime 6-1 6-3 a You-te. La Gran Bretagna batte 2-1 il Giappone grazie al doppio decisivo. Di Billy Harris il primo punto (7-6 6-3 a Shintaro Mochiazuki). La solita Naomi Osaka riporta a galla il Giappone. Gran battaglia al misto decisivo e urlo britannico: Nicholls-Scupiski dopo duello rusticano danno 7-5 4-6 10-7 a Hibin-Uchiyama.

