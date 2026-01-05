United Cup: Stati Uniti e Grecia ai quarti, eliminate Spagna, Gran Bretagna e Norvegia

Gli Stati Uniti si assicurano primato del Gruppo A e quarti di finale di United Cup battendo 2-1 la Spagna, viceversa ultima del girone e ufficialmente eliminata. Un successo in rimonta, perché sono gli iberici a portarsi in vantaggio col singolare femminile, nel quale Bouzas comincia col 6-1 su Gauff, cede 6-7 e infine piazza un perentorio 6-0. A rimettere in pista gli USA ci pensa Fritz, non senza fatica visto che con Munar ci vogliono tre set e due successi al tie break. 7-6 3-6 7-6 e si decide tutto nel doppio, con Gauff e Harrison che soffrono Cavallè e Cervantes solo nel 7-6 d'apertura, cui segue un 6-0 in scioltezza.

Oltre agli Stati Uniti avanza anche la Grecia che nella sfida per la testa del Gruppo E ha la meglio sulla Gran Bretagna già coi singolari. E la manda a casa, perché la formazione d'oltremanica è già certa, nella corsa a migliore seconda dei gironi di Perth, di avere una differenza incontri peggiore dell'Argentina, che si giocherà il posto con l'Italia. Con Harris, Tsitsipas inciampa subito in un 4-6, dilaga col 6-1 del pari e, nel terzo, deve soffrire fino al 7-6. Al punto che vale il quarto contro la Svizzera ci pensa Sakkari: con Raducanu si specchia in un 6-3 6-3 e poi si fa travolgente col 6-1 che chiude il discorso.

Eliminata anche la Norvegia, ancora ko e dunque ultima. La Cechia si impone 3-0 sugli scandinavi e, ora, avrà la bella per il primato del Gruppo D con l'Australia. Krejcikova comincia domando 6-4 6-3 Helgo, poi tocca a Mensik che, con Ruud, vince sempre in due set, ma con un più sofferto 7-5 7-6. E per non sbagliare il doppio completa il pieno, con Krejcikova e Pavlasek a superare 7-5 6-2 Eikeri e Durasovic.

3-0 anche per la Polonia, sulla Germania: Hurkacz la mette sui binari giusti col 6-3 6-4 su Zverev, Swiatek invece parte incassando un 3-6 da Lys e poi assicura il successo alla squadra con un altro 6-3 6-4. Kawa e Zielinski completano l'opera col 7-6 6-3 su Siegmund e Zverev, per un cappotto importante nell'ottica di un Gruppo F equilibrato: per la certezza del primato, alla Polonia basterà vincere una partita contro l'Olanda, sconfitta 3-0 dalla Germania all'esordio.







