United Cup, Stati Uniti già in semifinale

Il ciclone Polonia abbatte l'Olanda per 3-0, bastavano due punti ai polacchi qualificati quindi ai quarti dopo i 2 singolari. Rientro sontuoso di Humbert Hurkacz che, fermo da giugno per via di un infortunio al ginocchio che ha richiesto intervento e successive terapie, ha battuto Tallon Griekspoor per 6-3 7-6 dando grande prova di solidità, corredata da un servizio ingiocabile (20 ace) e nemmeno una palla break concessa. Aperta la strada, la Polonia ha visto il traguardo. Lo ha tagliato Iga Swiatek, 6-3 6-2 a Suzan Lamers. Swiatek ha vinto l'84 per centro dei punti col servizio dando l'impressione di completo controllo di tutte le fasi del match. Con i 2 singolari conquistati è arrivata anche la qualificazione ai quarti contro i padroni di casa dell'Australia, ininfluente il doppio misto finale conquistato comunque da Kawa-Zielinski 6-3 3-6 10-4 su Pel-Schuurs. I quarti si sono aperti a stretto giro eleggendo la prima semifinalista dell'edizione 2026 della United Cup. Sono gli Stati Uniti, campioni in carica, che hanno superato la Grecia 2-1 in un match deciso dal doppio finale. Il primo punto per gli States è arrivato grazie a Coco Gauff. La 21enne di Atlanta è parsa in grande condizioni e non ha dato scampo a Maria Sakkari, superata 6-3 6-2 in poco più di un'ora e venti. A rimettere tutto in discussione ci ha pensato Stefanos Tsitsipas che ha battuto 6-4 7-5 Taylor Fritz. Per il greco, decisamente on fire, si tratta del quarto successo su quattro in questa United Cup. Una partita equilibrata nella quale però Tsitsipas ha avuto la lucidità di giocare meglio i punti importanti. A spedire in semi i dententori del titolo ci hanno pensato, nel doppio misto, Coco Gauff e Christian Harrison vincitori di una grande battaglia contro gli indomiti Maria Sakkari e Stefanos Tsitsipas. Il cammino americano continua, Grecia fuori tra gli applausi.







