United Cup: vincono Cina, Australia, Svizzera e USA

Ben quattro le sfide in programma oggi in Australia nella seconda giornata di United Cup. Alla Ken Rosewall Arena di Sydney vince la Cina in rimonta con il Belgio, che si era portato in vantaggio grazie al singolare femminile conquistato da Elise Mertens con buona autorità come rivela il doppio 6-2 a Lin Zhu. Se la Mertens ha agevolmente rispettato il pronostico, non ha saputo fare altrettanto Zizou Bergs che prima si è lascato trascinare nella battaglia da Zhu Zhang, poi si è fatto battere 6-7 7-6 7-5. Verdetto quindi rinviato al doppio misto dove ancora una volta i cinesi hanno applicato lo schema di allungare la partita e poi battere Mertens-Bergs per 5-7 7-6 10-6.

Doppio misto decisivo anche nella vittoria dei padroni di casa dell'Australia sulla Norvegia. Di Storm Hunter, nel singolare femminile, il primo punto, pareggiato però dalla grande prova di solidità fornita da Casper Rudd. Padrone della partita il norvegese, abile a tenere Alex De Minaur sempre ai margini della vicenda. Il doppio 6-3 rimanda tutto al misto. E qui, col sostegno di un pubblico scatenato, l'Australia porta a casa il 2-1. Hunter-Smith 4-6 6-1 10-4 a Eikeri-Durasovic.

A Perth dove domani mattina debutterà l'Italia fa un figurone la Svizzera, propria prima avversaria degli azzurri. Gli elvetici spazzano via la Francia per 3-0. La vittoria attesa di Belinda Bencic su Leolia Jeanjean 6-2 6-4 è stata bissata da una grande sorpresa. Quella regalata alla sua squadra dall'infinito Stan Wawrinka che a quasi 41 da lezione di tennis e longevità ad Arthur Riderknech superato 5-7 7-6 7-6. A completare il trionfo il doppio: Bencic Paul 6-2 5-7 10-2 a Rajao Roger-Vasselin.

Ultima sfida con i campioni in carica degli Stati Uniti severamente impegnati dall'Argentina, già vincitrice del match di ieri. Avvio tutto sudamericano con Sebastian Baez capace di sorprendere Taylor Fritz per 4-6 7-5 6-4. Senza storia invece il singolare femminile con il ciclone Coco Gauff a spazzare via Solana Sierra 6-1 6-1. A decidere ancora una volta il misto grazie al quale gli States si salvano: Gauff-Harrison su Carle Andreozzi 6-4 6-1.







