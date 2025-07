Universiadi: grave infortunio per l'italiano Lorenzo Bonicelli, è in coma farmacologico

Grave incidente per Lorenzo Bonicelli, atleta italiano impegnato alle Universiadi di Essen in Germania. Il 23enne azzurro è caduto male durante la prova agli anelli sbattendo il collo a terra. Bonicelli, sempre rimasto vigile, è stato immediatamente immobilizzato e trasportato d'urgenza all'ospedale universitario di Essen dove ha subito un intervento chirurgico alle vertebre cervicali.

Al momento nessun bollettino medico emesso dall'ospedale ma Steve Butcher, ex direttore della Federazione Internazionale Ginnastica, ha scritto: “Lorenzo è in coma farmacologico dopo l’intervento chirurgico. Ci vorranno almeno dieci giorni per conoscere le sue condizioni. Tutta la famiglia della ginnastica prega e fa il tifo per il pieno recupero!".

La squadra italiana di ginnastica artistica è stata ritirata.