Universiadi: grave infortunio per l'italiano Lorenzo Bonicelli, è in terapia intensiva

Grave incidente per Lorenzo Bonicelli, atleta italiano impegnato alle Universiadi di Essen in Germania. Il 23enne azzurro è caduto male durante la prova agli anelli sbattendo il collo a terra. Bonicelli, sempre rimasto vigile, è stato immediatamente immobilizzato e trasportato d'urgenza all'ospedale universitario di Essen dove ha subito un intervento chirurgico alle vertebre cervicali.

"Al momento, possiamo confermare che il paziente è in terapia intensiva" - ha fatto sapere una portavoce del Policlinico di Essen, dove si attende nelle prossime ore il primo bollettino medico - "La sua vita non è in pericolo. La famiglia è con lui e i suoi compagni di squadra gli hanno fatto visita e hanno potuto salutarlo prima di partire per l'Italia dove Bonicelli completerà la successiva fase riabilitativa"

La squadra italiana di ginnastica artistica è stata ritirata.